Appel à la lutte en Palestine : Les factions palestiniennes mobilisées à Gaza

Factions et forces palestiniennes ont tenu, lundi, à Gaza, une réunion d’urgence au cours de laquelle elles ont discuté de l’escalade israélienne dans les territoires occupés, en plus de la gravité de la détérioration de la situation sanitaire des prisonniers en grève de la faim.

Cette réunion se tient alors que Khalil Awawda achève son 103e jour de grève de la faim ouverte, et que Raed Rayan, boucle son 67e jour de refus de détention administrative.

Au cours de la réunion, les factions ont affirmé « le droit du peuple palestinien à se défendre, et le droit à la résistance, représentée par la salle des opérations conjointes, pour lutter contre l’occupation ». Et ont convenu d’organiser vendredi prochain une journée d’action populaire et de confrontation publique ouverte avec l’occupation israélienne.

Les factions palestiniennes ont annoncé qu’elles « resteront en réunion permanente pour suivre les conditions des prisonniers en grève », soulignant qu’elles « accompliront pleinement leurs devoirs pour obtenir leur liberté ». Les factions ont appelé « les forces à étendre les activités de soutien populaire et de soutien aux prisonniers et aux grévistes, en particulier Khalil Awawdeh et Raed Rayan ».

Après la réunion d’urgence à Gaza, les factions et forces palestiniennes ont tenu l’occupation « pleinement responsable de la vie des prisonniers en grève de la faim », exprimant leur « rejet et condamnation de la loi interdisant le traitement des prisonniers devant être votée à la Knesset de bientôt l’occupation. »

Il y a quelques jours, l’Association Waed pour les prisonniers rappelait que le prisonnier K. Awawda, arrêté par les forces d’occupation le 27 décembre 2021, poursuit sa grève de la faim ouverte dans de très mauvaises conditions sanitaires. Elle a ajouté que le prisonnier R. Rayan souffre également en isolement cellulaire dans la prison « Ofer » de douleurs à la tête et aux articulations et de pression dans les yeux, et se plaint de fatigue intense et de vomissements continus, et qu’il ne peut pas marcher et se déplace en fauteuil roulant.

Il est à noter que le prisonnier Zakaria al-Zubaidi, l’un des héros de l’opération Tunnel de Gilboa, a également entamé il y a quelques jours une grève de la faim à l’intérieur des prisons d’occupation, en solidarité avec les grévistes de la faim. Yaqoub Mahmoud Ahmed Qadri, autre prisonnier isolé, poursuit toujours sa grève de la faim ouverte pour le 12ème jour consécutif, pour exiger « la restitution de tous ses droits qui lui ont été retirés par l’administration pénitentiaire d’Ohlikidar ».