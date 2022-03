Approche genre : La CGEM et We4She s’engagent pour plus de diversité

Paraphée par Mehdi Tazi, vice-Président général de la CGEM, Lamia Merzouki, Présidente du Réseau We4She, cette charte, première du genre en Afrique, a été élaborée dans le cadre de l’Africa CEO Forum, avec l’objectif d’améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes et les autres strates de l’organisation.

L’adhésion de la CGEM à ladite Charte confirme son engagement fort et permanent pour la réalisation de l’égalité du genre et constitue un outil de mobilisation des dirigeants du continent africain à travers des engagements volontaires en faveur de la diversité et un plan d’action adapté aux enjeux et aux ressources de l’entreprise signataire.

A cette occasion, M. Tazi a rappelé les initiatives de la CGEM pour le renforcement du rôle économique de la femme, notamment sa charte de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), notant que l’alliance avec We4She vient renforcer davantage la promotion de l’égalité du genre au sein des entreprises marocaines. Se disant convaincu que l’égalité du genre est un facteur de développement pour les entreprises marocaines, M. Tazi a souligné l’importance de la promotion de la diversité du genre et de l’autonomisation des femmes comme leviers majeurs pour une croissance économique inclusive et pérenne, en adéquation avec les recommandations du Nouveau Modèle de Développement.

« La signature de la charte du genre par la CGEM démontre l’engagement volontaire du monde de l’entreprise et au plus haut niveau pour améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes”, a, pour sa part, déclaré L. Merzouki. Et de préciser que la Charte a déjà été signée par un certain nombre de dirigeants marocains et africains et comporte 4 axes à savoir la mixité dans le recrutement, l’équité de rémunération, la mixité du management et du comité exécutif et la mixité du conseil d’administration. « Cette signature n’est que le début d’un partenariat à plus long terme entre We4She et la CGEM, puisque nous avons identifié un certain nombre de synergies pour lesquelles nous allons collaborer ensemble », a-t-elle conclu. Initié par 9 dirigeantes marocaines, We4She est une émanation du Women Working for Change (WFC), réseau panafricain de femmes dirigeantes adossé à l’Africa CEO Forum. Réseau inclusif composé de femmes et d’hommes partageant une réelle expertise du leadership, We4She se donne pour mission de contribuer à l’égalité du genre au sein des entreprises et institutions marocaines, et d’améliorer la représentativité des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises.