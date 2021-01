Après -6,3% en 2020, la croissance économique serait de 4% en 2021

L’épidémie de la Covid-19 a entraîné un arrêt brutal pendant plus de deux décennies de progrès social et économique continu au Maroc, alors que le pays devrait connaître la première récession économique depuis le milieu des années 1990. C’est qu’a affirmé la Banque Mondiale dans sa dernière édition semestrielle des Perspectives économiques mondiales, confirmant toujours la récession attendue en 2020 de -6,3% pour l’économie marocaine.

« Cette récession est le résultat d’une combinaison de chocs d’offre et de demande et de chocs externes causés par l’pandémie, mais aussi de l’effet de conditions météorologiques défavorables sur la production agricole », précise l’Institution internationale qui table, en revanche, sur une reprise de +4% en 2021 suivie d’une croissance de +3,7% en 2022.

Dans ses projections, les hypothèses intégrées par la banque mondiale supposent un retour à une année normative pour la production agricole dans le sillage de la fin de la sécheresse, un allégement par le Gouvernement des mesures de confinement, devant permettre de générer à nouveau une dynamique économique pour les branches non agricoles dont l’évolution est anticipée à +4,2% en 2021 contre -7,5% attendue en 2020, et un redressement du déficit budgétaire qui devrait se fixer à -6,3% en 2021 (vs -7,7% prévue en 2020).

Au-delà de l’exercice des chiffres, la BM souligne que le Maroc est mieux placé que d’autres économies émergentes face à la crise sanitaire grâce à la crédibilité de son cadre financier et à son accessibilité aux marchés financiers internationaux. Cependant, l’institution financière internationale relève que la crise du coronavirus a eu un impact majeur sur les emplois et les revenus des ménages, ce qui a conduit le chômage à un sommet élevé et à une exacerbation des indicateurs de pauvreté et de vulnérabilité. Ainsi, bien que l’économie marocaine ait montré quelques signes de reprise, la situation reste fragile, les tendances épidémiologiques récentes étant pires par rapport à la première vague d’infection, soulignent les experts de la Banque mondiale. Ceci étant, pour ces experts, la crise actuelle offre une opportunité de lever les restrictions qui limitent le développement d’un secteur privé plus résiliant, ajoutant qu’à court terme, il se pourrait que de nouvelles actions des pouvoirs publics soit nécessaires pour soutenir le secteur privé afin d’éviter que les problèmes de liquidité ne se transforment en une vague de faillite d’entreprises.