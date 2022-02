Après la déconfiture de la CAN : Critique, le sélectionneur bosniaque répond…

V. Halilhodzic veut oublier la débâcle du Maroc face à l’Egypte (1-2) pour se consacrer sur l’objectif premier de qualifier l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Tel est le message qu’il a transmis aux médias jeudi 3 février. « Laissez-moi continuer de faire mon maximum pour aller à la Coupe du monde. C’est mon but ! Pour les supporters, pour le Roi, pour cette nation », a-t-il déclaré.

L’entraineur bosniaque est revenu sur la défaite face aux Pharaons en estimant que son groupe n’a pas été à la hauteur même s’il s’agissait de la première défaite de ses protégés en 2 ans. « Les joueurs que j’ai sélectionnés étaient les meilleurs joueurs du Maroc. Ce n’est pas la qualité des joueurs qui est à remettre en cause, mais le manque d’occasions », estime-t-il. « Salah était le seul joueur de l’Égypte qui a fait des différences, si Aguerd avait marqué (sur sa tête qui a touché la barre transversale), cette conférence de presse n’aurait pas existé », a-t-il ajouté. Autant dire qu’« au Maroc, nous n’avons pas de tueur. L’Égypte a Salah, qui est le meilleur joueur du monde. Le Sénégal a Mané, qui n’est pas très loin ». Et d’assumer la défaite en assurant que « tout le monde a bien travaillé, la seule personne à critiquer c’est moi ! »

Le sélectionneur qui a une dent contre Hakim Ziyech ne le cache pas. « Je vais vous le répéter pour la énième fois, droit dans les yeux : je ne prendrai pas Ziyech, j’aimerai bien avoir les meilleurs joueurs possibles, mais il a manqué de respect à tous les Marocains donc c’est terminé », a-t-il sèchement répondu avant de rappeler qu’il lui avait déjà donné sa chance. « Ziyech était le joueur le plus critiqué à l’issue de la CAN 2019. Il était sifflé par les supporters. N’oubliez pas que je l’ai récupéré en lui donnant le brassard », rappelle-t-il.

Selon lui, H. Ziyech est un semeur de trouble qui pourrait perturber le groupe. « Je ne sélectionnerai pas un joueur qui peut exploser un groupe. Le joueur peut même s’appeler Lionel Messi. Chez moi, c’est comme ça », estime-t-il.

Le sélectionneur n’a pas éludé les critiques ciblant son adjoint, Mustapaha Hadji, donné par la rumeur déjà partant. En opposant un démenti catégorique. « Certains n’aiment pas Mustapha Hadji, mais s’il n’avait pas un rôle aussi primordial et ne travaillait pas bien il ne serait pas avec moi à mes côtés. Il ne me pose aucun problème », a-t-il entonné.