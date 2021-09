Après la frontière terrestre : Alger décide de fermer son ciel aux avions marocains

«Le Haut Conseil de sécurité (HCS) a décidé de la fermeture immédiate de l’espace aérien à tous les avions civils et militaires ainsi qu’à ceux immatriculés au Maroc », selon un communiqué officiel.

Cette décision a été annoncée à l’issue d’une réunion du HCS, présidée par le président Abdelmadjid Tebboune et consacrée à l’examen de la situation aux frontières avec le Maroc. Et a été prise « compte tenu de la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc », a précisé le communiqué.

Le 24 août, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, après des mois de tensions. Ramtane Lamamra, réhabilité à la tête de la diplomatie algérienne, avait alors reproché à Rabat de « n’avoir jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de l’Algérie ». Ajoutant que « les services de sécurité et la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants », avait-il accusé.