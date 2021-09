Après « la grande évasion » : Israël bombarde Gaza !

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a affirmé que «le bombardement israélien de la bande de Gaza est une tentative de l’occupation de dissimuler son incapacité et son échec face à la résistance du peuple palestinien, surtout après l’opération héroïque au cours de laquelle six Palestiniens se sont évadés de la prison israélienne ultra-sécurisée de Gilboa ».

D’après une source de sécurité palestinienne à Gaza, plusieurs missiles se sont abattus sur un camp d’entraînement de la branche armée du Hamas dans le secteur de Khan Younès. Des témoins ont rapporté que l’armée israélienne avait également tiré à l’artillerie dans le nord du micro-territoire. Les frappes n’ont pas fait de victime, selon des sources médicales à Gaza.

La résistance a riposté en ouvrant le feu sur les avions de l’occupation. Les colons à Sderot assurent avoir entendu des tirs de mitrailleuses lourdes depuis la bande de Gaza après les raids israéliens, ont rapporté les médias israéliens.

Les frappes de l’occupation surviennent après l’évasion d’une des prisons israéliennes- les plus fortifiées- de six détenus palestiniens, dont la plupart sont des membres du Jihad islamique, une des factions de la résistance palestinienne.Les groupes de la résistance palestinienne ont célébré, lundi soir 6 septembre, l’opération du « tunnel de la liberté ».Ils ont qualifié l’évasion d’héroïque, exhortant les habitants palestiniens à les protéger et les aider à continuer d’échapper aux autorités d’occupation israéliennes.

Dans les villes de Cisjordanie et de Gaza, les Palestiniens ont klaxonné, agité des drapeaux et distribué des bonbons pour marquer l’occasion. « Il s’agit d’un grand acte héroïque, qui provoquera un choc sévère pour le système de sécurité israélien », a déclaré Daoud Shehab, porte-parole du Jihad islamique.

Des centaines de partisans du Jihad se sont rassemblés à Gaza et des membres ont envoyé des ballons incendiaires à travers la frontière vers les colonies pour soutenir les prisonniers évadés.Les autorités d’occupation ont indiqué que trois incendies avaient été déclenchés par les ballons, mais ont été rapidement éteints.

Pour sa part, Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a affirmé que l’évasion montre « que la lutte pour la libération de l’occupant est continue et étendue, à l’intérieur des prisons et à l’extérieur ».Les responsables du Hamas ont exhorté les Palestiniens à fournir l’aide aux évadés en assurant que d’autres évasions auront lieu.

Husam Badran, un haut responsable du Hamas, a qualifié cette journée de « jour de joie et de fierté, lorsque les Palestiniens ont la tête haute ».

Ziad Nakhaleh, secrétaire général du Jihad islamique, a assuré quant à lui que« six de nos héros ont mené la bataille au cœur de l’ennemi et ont brisé toutes les mesures de sécurité ». Et d’appeler le peuple palestinien de la Cisjordanie « à assumer ses responsabilités en protégeant les braves combattants », rapporte PressTV.« Nous ne voulons pas dire que certaines personnes ont aidé l’armée du régime sioniste à poursuivre les prisonniers », a déclaré Z. Nakhaleh en poursuivant que « notre devoir aujourd’hui, en tant que nation militante, exige que nous soutenions les prisonniers qui ont obtenu leur liberté ce matin ».

« C’est un grand jour pour le peuple palestinien”, a affirmé le secrétaire général du Jihad en soulignant que ce sont les hommes de la Résistance qui détermineront l’avenir.« Ces héros nous ont appris que tout est possible et que la défaite de l’ennemi est plus proche que jamais »,a-t-il conclu.

Tous les détenus palestiniens qui se sont évadés lundi 6 septembre de la prison israélienne Gilboa, au nord de la Palestine occupée sont originaires de la province de Jénine. Quatre d’entre eux purgeaient des peines de prison à vie, et deux attendaient le verdict.