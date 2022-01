Après la riposte yéménite : Israël offre ses services à Abou Dhabi

Selon le bureau de N. Bennett, le Premier ministre a exprimé ses condoléances suite à l’attaque de missiles et de drones lancée, le lundi 17 janvier, par l’armée yéménite et Ansarullah.

« Le Premier ministre a également exprimé le soutien d’Israël aux Émirats arabes unis en ces temps difficiles », a indiqué un communiqué du bureau du Premier ministre, ajoutant que les deux hommes ont convenu de rester en contact.

Rappelons que les Emirats ont demandé l’aide d’Israël en matière de système de défense anti-drones, rapporte le quotidien libanais AlAkhbar, citant le PDG de l’entreprise israélienne Skylock Dome. Mais il semble que le système anti-drone ne sera pas efficace. Les États-Unis et Israël ne parviennent pas, eux-mêmes, à repousser les attaques de drones de la résistance en Irak. Les forces US ont reconnu l’échec de ce système.

Côté yéménite, les forces de Sanaa ont menacé de riposte plus douloureuse, en cas de nouvelles agressions émiraties. Les avions émiratis ont bombardé, mercredi 19 janvier, les quartiers de Sanaa.

Pour Sanaa, la prochaine réponse des forces armées yéménites ciblera la tour de Bourj Khalifa à Dubaï ainsi que des sites économiques sensibles à Abu Dhabi et Dubaï. Cette menace a été largement relayée sur Twitter sous l’hashtag ‘les Emirats ne seront pas sûrs’.

A signaler aussi que plus d’une vingtaine de civils ont été tués et blessés à la suite des frappes aériennes lancées, jeudi 20 janvier, par la coalition saoudo-américaine sur le bâtiment des télécommunications dans la province de Hodeïda, à l’ouest du Yémen.

En réaction, le membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali al-Houthi, a affirmé que « prendre pour cible la population de Hodeïda constitue des crimes de guerre intolérables ».

« Nous disons aux pays d’agression que si le bombardement était utile, vous n’auriez pas poursuivi votre agression et vos crimes depuis sept ans jusqu’à aujourd’hui », a-t-il ajouté.

La coalition saoudienne avait annoncé, plus tôt, le début d’une opération militaire aérienne contre Hodeïda. De puissantes explosions ont secoué la ville et sa banlieue semant la mort parmi les civils.