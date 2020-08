Justice: Après Lalla Mimouna, Derb Lihoudi… 

Ainsi, le Procureur du Roi près le Tribunal de Première instance de Safi a annoncé mardi qu’il a été décidé de poursuivre certains responsables de gestion d’une unité industrielle de conserve de poisson à Safi, pour violation du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire.

“Sur la base des résultats des enquêtes judiciaires, ordonnées par le parquet général au sujet des circonstances et causes de la propagation de la Covid-19 au sein d’une unité spécialisée dans la conserve de poisson à Safi et qui ont révélé un soupçon de manquement aux mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités publiques pour limiter la propagation de cette situation épidémique et garantir la sécurité des personnes, il a été décidé de poursuivre certains responsables de gestion de l’unité susmentionnée et certaines personnes chargées du suivi de l’application du protocole sanitaire à l’établissement, ainsi que les responsables chargés du transport des ouvriers, pour violation des dispositions de l’article 4 du décret-la loi relatif à l’état d’urgence sanitaire et de les convoquer à comparaître devant le tribunal pour qu’ils soient jugés conformément à la loi”, a indiqué le Procureur du Roi dans un communiqué.

Il va sans dire que l’évolution des ces dossiers sur les plans judiciaires n’est pas du goût de la Confédération patronale. Laquelle a décidé, enfin, d’encourager les opérateurs pour la mise en place d’une veille sanitaire au niveau des entreprises. Alors que des spécialistes préconisent, eux, la réhabilitation de la médecine du travail. Là aussi, il faut croire qu’il y a beaucoup de défaillances à combler.