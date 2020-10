Après le pavillon, le commerce entre Israël, EAU et Bahreïn

Israël et les Émirats arabes unis ont décidé d’opérationnaliser l’accord sur l’organisation de 28 vols commerciaux hebdomadaires reliant l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à Dubaï et Abou Dhabi, selon le ministère israélien des Transports.

Le document, qui autorisera en outre les vols charters illimités vers un aéroport mineur dans le sud d’Israël ainsi que 10 vols de fret, devrait être signé le 20 octobre. Les liaisons seront effectives dans les semaines à venir, indique le ministère. En parallèle, un premier bateau émirati a accosté à Haifa où Benyamin Netanyahu avait accueilli l’équipage émirati.

Pour rappel, une délégation israélienne, dirigée par Meir Ben Shabat, chef du Conseil national de sécurité, est arrivé à Manama, à bord d’un avion de la compagnie nationale israélienne El AL portant l’inscription « Paix » en arabe, en anglais et en hébreu, et arborant des drapeaux bahreïni, américain et israélien. Objectif de ce déplacement, signer avec les représentants de Bahreïn « un communiqué conjoint qui marquera l’établissement de relations diplomatiques complètes » et permettre l’ouverture d’ambassades, a affirmé un responsable israélien sous le couvert de l’anonymat. L’ouverture d’une ambassade d’Israël à Manama est prévue dans les mois à venir, a-t-il dit.

A Bahreïn, les autorités n’ont jusque-là pas mentionné la visite israélienne ou la signature du document. Il faut dire que l’opinion bahreïnie est remontée contre ce qu’elle juge comme capitulation de Manama face à l’entité sioniste. L’association Al-Wefaq a affirmé dans un communiqué, en réaction à cette formalisation, que le peuple de Bahreïn rejette la normalisation entre le Bhareïn et l’entité sioniste.

Al-Wefaq a appelé les Nations Unies et la communauté internationale à exhorter le gouvernement à permettre aux Bahreïnis « de dire leur dernier mot sur l’accord avec le gouvernement d’occupation sioniste ».

La déclaration d’Al-Wefaq a dénoncé « le totalitarisme et l’autoritarisme du régime bahreini dans la prise de décisions souveraines en concluant des accords internationaux qui contredisent la constitution et s’opposent au consensus bahreïni et aux valeurs nationales » , soulignant que « le peuple bahreïni a le droit d’exprimer son opinion sur une telle question aussi souveraine ».

Le communiqué a déclaré que « cet accord est illégal, parce que l’autorité bahreïnie s’y est engagée à un moment où elle pratiquait les formes les plus extrêmes de répression et de dictature et empêche les citoyens d’exprimer leur rejet de cet accord ».

« Si la machine de répression cesse, le monde aurait pu constater que plus de 95% des Bahreïnis exprimeraient leur avis en s’opposant à l’accord et à la normalisation avec les sionistes par tous les moyens pacifiques », ajoute le communiqué.

Monarchie arabe du Golfe où siège la Ve flotte américaine, le petit royaume de Bahreïn est devenu le quatrième pays arabe à normaliser les relations avec Israël.

Avec les Emirats arabes unis, une autre monarchie arabe du Golfe, Bahreïn a signé le 15 septembre dernier avec Israël les accords officialisant la normalisation, lors d’une cérémonie à la Maison Blanche.

Avant ces deux pays, Israël a signé des traités de paix avec l’Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994, mettant fin à l’état de guerre avec ces Etats arabes voisins.

Les accords de normalisation avec Bahreïn et les Emirats ont été dénoncés par les Palestiniens comme une « trahison », alors que la résolution du conflit israélo-palestinien était jusque-là considérée comme une condition sine qua non pour une normalisation des relations entre Israël et les Etats arabes.

L’administration US tente de convaincre d’autres pays arabes de se rapprocher d’Israël, proche allié de Washington. Steven Mnuchin, secrétaire américain au Trésor et Avi Berkowitz, conseiller de Donald Trump, ont également embarqué à Tel-Aviv pour Manama.

Avant leur départ, des responsables israéliens ont affirmé aux journalistes que les rencontres à Bahreïn avaient « pour objectif de traduire par des programmes concrets les accords signés à la Maison Blanche », notamment dans les domaines économique, du tourisme, de l’aviation, de la science et de la technologie.

Les Emirats et Bahreïn n’ont jamais été en conflit avec l’Etat hébreu. Mais ils partagent avec Israël une animosité envers l’Iran, érigé aussi en ennemi numéro un des Etats-Unis dans la région.

Début octobre, Yossi Cohen, chef du Mossad, s’est rendu à Bahreïn pour des discussions avec les hauts responsables de la sécurité bahreïnis. Le Premier ministre israélien a déclaré à plusieurs reprises que d’autres pays arabes pourraient établir des relations officielles avec Israël, estimant que ces Etats privilégiaient désormais l’aspect économique plutôt que la résolution du conflit israélo-palestinien.

Plus tôt cette semaine, Mike Pompeo, chef de la diplomatie US, a tenté de convaincre l’Arabie saoudite, chef de file des monarchies arabes du Golfe et rival de l’Iran dans la région, de normaliser les relations avec Israël. Sans succès pour le moment.

Après avoir reçu son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane, il a dit que les accords avec les Emirats et Bahreïn « reflètent les changements dans la dynamique de la région », « ces pays reconnaissent à juste titre le besoin de coopération régionale pour contrer l’influence iranienne et favoriser la prospérité ». « Nous espérons que l’Arabie saoudite envisagera de normaliser ses relations aussi », a-t-il ajouté.

A ses côtés, le ministre saoudien n’a toutefois pas évoqué ce sujet.

Une reconnaissance d’Israël par l’Arabie saoudite constituerait un vrai tournant au Moyen-Orient. Mais le royaume a clairement dit qu’il ne suivrait pas l’exemple des Emirats et de Bahreïn, qui ont rompu un « consensus arabe » conditionnant toute normalisation avec l’Etat hébreu à un règlement du conflit israélo-palestinien.