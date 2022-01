Après les attaques contre des intérêts émiratis : Sanaa sous un tapis de bombes de la coalition saoudienne

Au moins 23 civils ont été tués et blessés dans les bombardements qui ont visé le quartier Al-Libi, a annoncé mardi 18 janvier une source médicale, à Sanaa.

Le correspondant de la télévision AlMayadeen a indiqué « qu’une famille entière est tombée en martyr suite à une frappe contre la maison d’un pilote à la retraite » tout en soulignant que « les raids intensifs de la coalition saoudienne ont entravé l’arrivée des ambulances au quartier d’Al-Libi ».

L’agence d’informations yéménite Saba’ a également fait état de plusieurs victimes à la suite de deux raids aériens de la coalition saoudienne près du jardin du 21 septembre et de l’hôpital Azal, au nord de la capitale yéménite.

La coalition a annoncé, lundi 17 janvier au soir, une série de bombardements, « en réponse à la menace et une nécessité militaire, des frappes aériennes commencent à Sanaa ».

Les forces armées yéménites ont lancé, lundi 17 janvier, une opération d’envergure baptisée « ouragan du Yémen » mobilisant une série de drone kamikazes et cinq missiles balistiques ailés, qui ont visé les aéroports de Dubaï et d’Abu Dhabi, ainsi que d’autres sites sensibles aux Émirats.

Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a averti que les forces de Sanaa « pourront élargir la banque de leurs cibles pour inclure des sites et des installations plus importants au cours de la période à venir, si les Emirats poursuivent leur agression contre le Yémen ». Rappelant que « cette opération est une riposte à l’escalade menée par (la coalition) américano-saoudo-émiratie », il a en outre appelé « les entreprises étrangères, les citoyens et les résidents de l’État ennemi des Émirats arabes unis de rester à l’écart des sites et installations vitaux pour préserver leur propre sécurité ».

Pour rappel, Sanaa avait mis en garde le gouvernement d’Abu Dhabi que « les Émirats arabes unis seront un Etat instable qui recevra d’autres coups plus douloureux et cuisants ».