Après les raids syro-russes : La résistance se réorganise dans le nord…

Baptisée Troisième corps, cette formation comprendra le Front du Levant, Jaysh al-Islam, Légion de la Gloire, Salle 51, Division Malakshah et Liwa al-Islam, indiquent plusieurs médias pro rebelles, dont l’OSDH.

Cette nouvelle formation militaire survient « dans le cadre des efforts visant à unifier le travail des factions armées dans une structure militaire unifiée », indique Azm. Cette dernière s’était formée le mois de juillet dernier avec la participation des milices le Front du Levant et la Brigade du sultan Mourad et d’autres milices pro turques. Elle intervient également après l’échec, le mois de septembre dernier, de l’expérience de la formation du Front syrien de libération d’intégrer les factions armées de la région, en raison de la défection de plus de la moitié des miliciens du front pour rejoindre Azm.

Cette dernière a travaillé au cours du mois dernier pour étendre son contrôle total sur les zones conquises dans le cadre des opérations turques précitées. Elle œuvre aussi pour consolider son alliance avec la coalition de milice jihado-takfiristes Hayat Tahrir al-cham dans la province d’Idleb.

Concernant les développements sur le terrain dans la campagne nord du gouvernorat d’Alep, la télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté lundi 18 octobre que de violents affrontements ont éclaté entre le groupe Forces de libération d’Afrin et les combattants de la milice Armée nationale affiliée à la Turquie, à proximité de la base turque et de l’hôpital national au sud de la ville d’Azaz. Affrontements qui surviennent après des pertes essuyées par l’armée turque dans la zone. Ce qui a poussé le pouvoir d’Ankara de menacer de réagir militairement contre les « terroristes », soit les forces kurdes dans l’acception turque.