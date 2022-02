Après l’exécution de Napelouse : La résistance palestinienne sur le sentier de la guerre

Le correspondant de la chaine de télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté que les « Moudjahidines des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa et des Brigades d’Al-Qods ont répondu à l’assassinat des 3 combattants de la résistance palestinienne ». Ainsi, une patrouille d’occupation à Al-Saila Al-Harithiya et le poste de contrôle militaire d’Al-Jalama » ont été ciblés par des tirs.

Auparavant, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont juré devoir répondre à l’assassinat de trois de ses combattants dans leur voiture dans la ville de Naplouse. Au moins 80 projectiles ont ciblé les occupants palestiniens de la voiture lors d’une opération commando réalisée par les services israéliens.

En parallèle, des jeunes Palestiniens ont réussi à s’infiltrer dans les territoires palestiniens occupés, à l’est du centre de la bande de Gaza, rapporte Al-Mayadeen TV. Son correspondant a indiqué que « les jeunes ont réussi à mettre le feu à un mécanisme de forage israélien à la frontière avant de se retirer en toute sécurité ».

Pour leur part, les médias israéliens ont déclaré qu’un certain nombre de Palestiniens se sont infiltrés dans l’enveloppe de Gaza et ont tenté de saisir du matériel militaire dans la zone frontalière à l’est de la bande. Ils ont indiqué que les Palestiniens ont lancé un cocktail Molotov sur un véhicule blindé et se sont enfuis vers la bande de Gaza, causant de graves dommages au véhicule, mais sans faire de blessé.