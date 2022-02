Après l’Ukraine, la Biélorussie : Washington appelle les familles US à plier bagage

«Alerte de niveau 4 : ne voyagez pas». Dans un communiqué publié le 31 janvier, le département d’Etat US a ordonné le départ des membres des familles des employés du gouvernement américain présents en Biélorussie, et fortement déconseillé tout voyage vers le pays, frontalier de l’Ukraine.

Le département d’Etat énumère une série de risques pour les citoyens américains, dont «l’application arbitraire des lois, le risque de détention», mais surtout une «inhabituelle et inquiétante présence militaire russe» le long de la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine.

«La situation est imprévisible et la tension très élevée dans la région», poursuit le communiqué, ce qui conduit les autorités US à déconseiller fortement tout voyage dans le pays, également en raison d’un «haut niveau» de contaminations au Covid-19.

La décision est calquée sur celle qui a été prise le 23 janvier à propos du personnel US présent en Ukraine, invité à quitter le pays en raison de la «menace persistante d’une action militaire russe», et qui avait suscité une certaine confusion dans le camp occidental.

Enfin, le département d’Etat conseille aux citoyens US présents en Biélorussie d’éviter toute participation à des manifestations publiques et de «réévaluer régulièrement» leurs plans de départ «en cas d’urgence».