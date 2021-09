Aradei Capital : Une stratégie d’expansion qui porte ses fruits

Dans une moindre mesure, l’EBITDA bondit de +50,4% à 152,5 MDH en dépit de la hausse des charges d’exploitation liées au changement de périmètre et aux nouvelles ouvertures par la foncière (2 SELA PARK à Témara et Agadir). La marge d’EBITDA ressort ainsi en baisse à 76,1% contre 81,8% au S1 2020.

Dans ce sillage les Funds From Operations -FFO- de la foncière progressent significativement de +75% à 98,6 MDH. Ainsi et intégrant un résultat financier déficitaire de -34 MDH (vs. -32,8 MDH au S1 2020), le RNPG passe à 61,4 MDH (contre 23,4 MDH au 30/06/2021), portant la marge nette à 31%. Au volet bilanciel, le fonds de roulement de la foncière affiche un fonds de roulement négatif de -54,8 MDH contre 382,6 MDH à fin 2020 en raison de la hausse du poste Immeubles de placement (+660,6 MDH) correspondant principalement à l’acquisition de l’OPCI par Aradei Capital valorisé à 620 MDH.

Pour sa part, le BFR ressort à 170,9 MDH (vs. 111,5 MDH au 31/12/2020) suite à la hausse des autres actifs courants de +9,4% à 319,6 MDH couplée au repli des dettes fournisseurs de (-14% en y-t-d à 171,6 MDH). La trésorerie nette passe au rouge à -225,6 MDH contre 271,1 MDH à fin décembre 2020 sous l’effet des dépenses d’investissements pour 637 MDH (dont la prise de participation dans CLEO PIERRE SPI RFA pour 557 MDH) et du paiement des dividendes pour 131,5 MDH.

Intégrant une dette long-terme de 1,7 Mrd DH, la dette nette s’alourdit à 1,9 Mrd DH contre 1,1 Mrd DH à fin 2020 sous l’effet net du financement pour l’acquisition de l’OPCI, des remboursements de billets de trésorerie ainsi que des tirages et remboursements relatifs au financement de projets et actifs opérationnels. Dans ces conditions, le Gearing, lui, se monte ainsi 48,5% contre 28% à fin 2020. En termes de solvabilité, Aradei Capital affiche un ratio charges d’intérêts/EBE en baisse de -9,7 pts à 29% tandis que le ratio Loan to Value se fixe à 34% contre 31% au 31/12/2020.

S’agissant du ratio valeur des actifs libres relatif à l’émission obligataire engagée par le Groupe, il s’établit à 369% (vs. 275% à fin 2020). Enfin et en termes de perspectives, le Management a annoncé la signature d’un partenariat stratégique dans le secteur de la santé privée au Maroc avec une prise de participation de 51% dans le capital d’akdital Immo dont la stratégie de développement devrait mobiliser un investissement total de 1 Mrd DH sur la période 2021-2023 (900 lits, 100 000m² GLA). Aradei Capital poursuivrait également les travaux du premier immeuble de bureaux de la foncière PRISM d’une surface GLA de 7 000m² dont la livraison serait prévue fin 2021.