Archives du Maroc : Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif

Institution créée en vertu de la loi 69-99 relative aux archives, Archives du Maroc a pour missions principales la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine archivistique national ainsi que la promotion du domaine des archives par la recherche scientifique, indique un communiqué conjoint de Barid Al-Maghrib et Archives du Maroc. L’émission spéciale du timbre-poste « 10ème anniversaire des Archives du Maroc », qui intervient à l’occasion de la Journée Nationale des Archives, vient enrichir la collection philatélique réalisée par Barid Al-Maghrib en commémoration de dates marquantes pour les établissements publics et institutions de l’Etat.

Dans cette collection, indique la même source, figurent principalement, les émissions spéciales portant sur le « 50ème anniversaire de la création de la Cour Suprême » en 2007, les 50èmes anniversaires de Bank Al-Maghrib et de la Caisse de Dépôt et de Gestion en 2009, le « 50ème anniversaire du Parlement » en 2013 et le « Centenaire de la Trésorerie Générale du Royaume et de la comptabilité publique » en 2017.