Armada US en Méditerranée : Objectif : rassurer l’Europe…

Un responsable américain de la défense a déclaré mardi que le changement de mission du porte-avions Harry S. Truman, et des cinq navires de guerre américains qui l’accompagnent, reflète la nécessité d’une présence persistante en Europe. C’est nécessaire pour rassurer les alliés et partenaires américains dans la région, a déclaré le responsable qui a requis l’anonymat pour discuter des détails du déploiement militaire.

L’USS Harry S. Truman (CVN-75), Carrier Air Wing 1 et ses escortes opèrent désormais dans la mer Ionienne entre la Grèce et l’Italie plutôt que de reprendre un transit prévu par le canal de Suez vers le US Central Command, a confirmé un responsable de la défense, rapporte USNI.

Le groupe porte-avions Harry S. Truman est composé du croiseur USS San Jacinto, des destroyers USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely et USS Jason Dunham. Et dans leur sillage, se trouve aussi la frégate norvégienne HNoMS Fridtjof Nansen.

Le porte-avions USS Harry S. Truman et ses escortes sont entrés en Méditerranée le 14 décembre 2021 après s’être déployés depuis la côte est le 1er décembre. Avant le changement de mission, le gros du groupe d’attaque s’est rendu dans la base navale US de la baie de Souda, en Grèce, ajoute le site de l’Institut naval américain.