Armes de destruction massive : Les Marocains ont pris part à un exercice à Rome.

«L’activité multilatérale de trois jours a démontré les meilleures pratiques et a contribué à renforcer la coopération régionale liée à la détection de matières radiologiques et nucléaires dans les ports maritimes, les scènes de crime et la coordination des enquêtes de criminalistique nucléaire ultérieures», indique l’ambassade des Etats-Unis à Rabat dans un communiqué.

Cet exercice «permet aux pays d’améliorer leurs capacités à empêcher l’acquisition par des terroristes et d’autres acteurs non étatiques de matériel, d’expertise et d’équipement d’armes de destruction massive», ajoute la même source.

Avec les États-Unis et le Niger, le Maroc et l’Italie président, rappelle-t-on, le Groupe de réflexion sur l’Afrique de la Coalition mondiale contre Daech.

En juin dernier, 30 douaniers marocains ont suivi une formation axée sur la prévention contre l’accès de groupes terroristes à des matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires dangereuses, opération supervisée par quatre spécialistes américains dont un chimiste nucléaire et un biologiste, relevant du ministère américain de l’Energie.

Dans le cadre du suivi des activités du Groupe de travail Maroc-Etats-Unis sur les questions sécuritaires, issu du Dialogue stratégique entre les deux pays, le ministère des Affaires étrangères et le Département d’Etat US avaient organisé, par visioconférence en janvier 2021 à Rabat, une réunion régionale sur la coopération en matière de lutte contre la prolifération nucléaire et les armes de destruction massive.