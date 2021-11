Armes de précisions qui inquiètent Israël : La hantise des missiles et drones iraniens

« L’Iran mène des attaques à l’aide de drones explosifs par l’intermédiaire de ses émissaires ainsi que depuis son territoire », a assuré B. Gantz. Selon lui, « en février 2018, l’Iran a envoyé un drone depuis la Syrie vers Israël, où il a été intercepté près de Beit Shean, et sa cible, selon ce que nous savons, était des organisations terroristes en Cisjordanie ».

« L’un des principaux outils de la menace iranienne sont les drones et les armes de précision, qui peuvent atteindre des cibles stratégiques avec une portée de milliers de de kilomètres et menacent les pays et les forces internationales du Moyen-Orient ainsi que les pays d’Europe et d’Afrique », a-t-il argué.

Lui succédant, Amikam Norkin, général de division commandant de l’armée de l’air israélienne, a lui aussi levé le voile sur la gravité de ces drones. Il considère que « l’affaire des drones est un problème qui va s’intensifier dans les années à venir et affectera toute la région ».

Plusieurs centres d’études israéliens se sont penchés sur ces drones et s’accordent sur leur péril.

Dans une étude préparée par Auzi Ruben, expert en matière de défense balistique dans le Centre Jérusalem pour la Stratégie et la Sécurité, le spécialiste avertit que ces drones vont se transformer en « une menace stratégique de premier degré pour ‘Israël’, une menace qui n’est pas moins dangereuse que celle des missiles et des roquettes utilisés par l’axe de la résistance ».

« Cet armement va casser l’équilibre au cas où il est utilisé convenablement. Il est d’une valeur équivalente voire même supérieure à celle des missiles et des projectiles de précision iraniens », a-t-il conclu dans son étude.

Braquant les radars sur la guerre au Yémen, les experts de l’entité sioniste savent que les drones lancés par l’armée de Sanaa se jouent des Patriot américains déployés en Arabie saoudite et ciblent avec précision des objectifs militaires et d’hydrocarbures dans le royaume.