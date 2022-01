Armes hypersoniques : Les surprises chinoises

L’ingénieur chinois Sun Zheng et ses collègues ont proposé le concept d’une munition hypersonique capable de se déplacer à une vitesse de Mach 6 et d’atteindre des cibles à une distance de 3000 kilomètres. Cette distance est comparable à celle qui sépare la côte est de la Chine et la base de Guam que possèdent les Etats-Unis dans le Pacifique.

Le point culminant de la munition susmentionnée est qu’elle ne porte pas de charge nucléaire, mais un explosif chimique spécial, dont la détonation forme une puissante impulsion électromagnétique capable de « brûler » les principaux équipements électroniques de l’ennemi dans un rayon de 2 kilomètres. L’électronique est détruite en quelques secondes.

L’ogive explosera au-dessus de la zone cible sans causer de dommages physiques à l’infrastructure terrestre, ce qui n’entraînera pas de pertes humaines. L’interception d’une telle munition serait extrêmement difficile, car elle vole dans l’atmosphère terrestre, reste invisible aux systèmes de détection précoce basés dans l’espace et utilise une technologie furtive active.

Le dernier drone est un autre développement hypersonique chinois prometteur. En mai de cette année, Pékin a déclaré qu’une nouvelle unité capable de simuler un vol à une vitesse incroyable de 30 fois la vitesse du son serait prête « bientôt ». Un tel drone pourrait potentiellement être utilisé contre les avions furtifs américains tels que les F-22 et F-35, privant ainsi les États-Unis de leur supériorité aérienne.

En outre, il convient de rappeler qu’il a été précédemment rapporté des essais du missile hypersonique Celestial, capable de transporter une ogive nucléaire, et qui aurait fait le tour du globe avant de planer vers la cible.

Parmi les autres développements prometteurs de cette année, les experts militaires chinois ont noté un système basé sur l’intelligence artificielle capable de suivre efficacement les objets volants non identifiés dans l’espace aérien chinois.