Arrestation des prisonniers palestiniens en fuite : Des morts et des blessés à Jénine

La chasse à l’homme entreprise par la soldatesque israélienne a conduit à l’arrestation des six prisonniers qui avaient fait la belle depuis quelques jours. Un porte-parole des forces d’occupation israéliennes a précisé que « lors d’une opération conjointe entre l’armée, les forces spéciales d’al-Yamam et du Shaback, les deux derniers prisonniers qui s’étaient évadés de la prison de Gilboa ont été arrêtés dans la région de Jénine, où ils ont été arrêtés vivants et délivrés aux autorités chargées de l’enquête. »

Les médias israéliens ont rapporté que « les deux personnes qui ont aidé les deux prisonniers ont aussi été arrêtées et transférées à l’enquête ».

Le correspondant de la chaine libanaise Al-Mayadeen a affirmé que « les forces d’occupation avaient mené une opération de tromperie avant d’arrêter les prisonniers libérés », expliquant que « les hauts dirigeants du Shaback avaient participé au processus de prise d’assaut de Jénine pour une nouvelle arrestation ». Précisant que « les forces d’occupation ont arrêté les propriétaires de la maison à Jénine, où les deux prisonniers s’étaient réfugiés ».

Le correspondant a ajouté que « les jeunes de Jénine ont affronté les forces d’occupation avec des balles dans plus d’un quartier de la ville « , notant qu’ » une importante force de l’occupation a envahi Jénine et encerclé ses maisons, les gens se sont soulevés avec leurs corps à leurs balles. » Précisant qu’ « un certain nombre de Palestiniens ont été abattus par les forces d’occupation lors de la prise de la ville, et qu’un affrontement armé a eu lieu entre le rassemblement des mères et l’armée d’occupation à l’intérieur du quartier est ».

Les médias israéliens ont rapporté que « d’importantes forces de l’armée israélienne ont pénétré dans la partie orientale de Jénine dans le cadre des activités des forces de sécurité à la recherche des deux prisonniers qui s’étaient évadés de la prison de Gilboa et qui n’ont pas encore été arrêtés ». Le journal israélien Yediot Ahronot a indiqué que « les forces israéliennes ont encerclé une maison spécifique à cet endroit ». Pendant ce temps, les médias israéliens ont souligné que « l’unité spéciale de Yamam s’est retirée de Jénine après l’arrestation des deux prisonniers évadés de la prison de Gilboa ».