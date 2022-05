Arrogance israélienne : Des parlementaires européens empêchés de visiter Gaza

La délégation spéciale européenne a été contrainte d’annuler sa visite dans les territoires palestiniens après que son président, Manu Pineda, a été empêché de se rendre à Al-Quds, et que toute la délégation a été empêchée d’entrer dans la bande de Gaza.

Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, qui a entamé dimanche une visite en Israël, a exprimé ses regrets face au refus des autorités israéliennes d’autoriser l’entrée de M. Pineda et a indiqué qu’elle soulèverait la question auprès des autorités israéliennes compétentes.

R. Metsola a souligné dans un tweet que le respect du Parlement européen et de ses membres est « essentiel pour de bonnes relations ».

Le député européenne Grace O’Sullivan, qui était aussi membre de la délégation européenne qui était en route vers les territoires palestiniens, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les pays européens fassent pression sur Israël pour leur permettre d’entrer à Jérusalem.

G. O’Sullivan a expliqué que la délégation était censée se rendre à Jérusalem dimanche. « Notre objectif était de rencontrer la société civile et les responsables de l’Union européenne à l’intérieur de la Palestine, et de rencontrer également les responsables palestiniens. Nous devions donc avoir une semaine chargée d’activités » a-t-elle assuré avant de poursuivre avoir appris la semaine dernière que « nous avons été empêchés et que nous n’avions pas la permission d’entrer à Gaza, ce qui est décevant, et que nous n’avions pas le droit non plus d’aller parler aux gens à Ramallah, à Bethléem et dans d’autres régions».

Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés, a également condamné les obstacles israéliens à sa visite dans les territoires palestiniens et a réclamé à une enquête sur le meurtre de S. Abu Akleh. Dans une interview avec un site Internet italien, elle a déclaré que le meurtre de la journaliste équivalait à un « crime de guerre », soulignant qu’il y avait une pression croissante sur le procureur de la Cour pénale internationale pour enquêter sur le crime.

Rappelant qu’Israël s’abstient depuis longtemps de mener des enquêtes indépendantes, F. Albanese a souligné que « des mesures devraient être prises contre Israël s’il continue d’empêcher l’entrée de la délégation ». Tout en estimant que le refus d’Israël à ouvrir une enquête sur le meurtre de S. Abu Akleh « n’était pas surprenant », la rapporteuse de l’Onu en a imputé la responsabilité à la communauté internationale qui a permis à Israël au cours des dernières décennies de rester impuni pour les crimes qu’il commet contre les Palestiniens. F. Albanese a insisté sur la nécessité de démanteler « le régime d’apartheid » imposé par Israël aux Palestiniens, et la nécessité d’une réelle volonté politique pour appliquer le droit international « comme celui que nous voyons actuellement en Ukraine », selon ses termes.

Des kouffieh face à A. Blinken

De l’autre côté de l’Atlantique, des étudiants de la communauté palestinienne de l’Université de Georgetown aux Etats-Unis ont arboré en présence du secrétaire d’Etat Antony Blinken les portraits de S. Abu Akleh, tuée pendant qu’elle couvrait les évènements de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée. Le chef de la diplomatie US était venu à l’invitation de l’université pour participer à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants.C’est alors que les étudiants palestiniens, dont certains portaient des koufieh palestiniens ont hissé le drapeau palestinien et les portraits de la journaliste palestinienne qui détient également la nationalité américaine.

Les étudiants ont aussi levé des banderoles sur lesquelles était marqué des slogans tels que “Résistance jusqu’à la libération et le retour », et « Honneur pour la martyre journaliste Shireen Abu Akleh ».

Lors de la remise de son diplôme, une étudiante qui est montée sur l’estrade, portant le drapeau palestinien a refusé de serrer la main d’A. Blinken.

La semaine passée, plusieurs rassemblements ont été organisés dans plusieurs villes américaines par des partisans du droit palestinien, pour célébrer 74 années de la Nakba palestinienne, en allusion à l’usurpation de la Palestine en 1948. Dans la ville de Chicago ont eu lieu des obsèques symboliques de S. Abu Akleh auxquelles ont participé des milliers de Palestiniens vivant aux Etats-Unis.