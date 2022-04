Art oratoire : Béni Mellal consacre les vedettes

À cette occasion, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, a souligné que les initiatives comme le Prix national de l’éloquence visent à consacrer les valeurs nationales et universelles dont l’éducation à la citoyenneté, le civisme, le dialogue, la tolérance, l’acceptation de l’autre, le rejet de la violence et de l’extrémisme.

Le ministre a affirmé que l’apprentissage et la maîtrise des langues est un prélude essentiel pour la valorisation du capital humain en dotant les apprenants d’outils et de connaissances qui participent au développement de leurs aptitudes de communication et d’intégration ainsi que leur culture générale.

La 3e édition du Prix national de l’éloquence a vu la participation de 72 élèves représentant les différentes AREF et qui concouraient dans les langues amazighe, l’arabe, française, anglaise et l’espagnole.

Le Prix national de l’éloquence est un événement qui ambitionne de développer les capacités de prise de parole et de plaidoyer en public des élèves ainsi que leurs techniques de communication et de persuasion. Il vise aussi à renforcer leur confiance en soi et à développer leur esprit critique.

Créé dans le cadre du réseautage thématique entre les différentes AREF, ce concours a insufflé une réelle dynamique à la vie scolaire grâce à l’implication de divers intervenants au niveau central, régional et local. Les éliminatoires locales et provinciales de ce concours national ont été organisés du 28 janvier au 22 février 2022 et les qualifications régionales du 25 au 28 février.

Cette 3e édition du Prix national de l’éloquence a été marquée par l’hommage rendu à l’historien et chercheur El Mustapha Benkhalifa Arbouch, pour ses précieuses contributions qui ont enrichi la scène culturelle et littéraire régionale.