Artisanat : Lancement de la plateforme “Dakhla Market”

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet “Promouvoir les opportunités économiques à Laâyoune et Dakhla”, financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Ce projet, mis en œuvre par le bureau d’études et de conseil international JE Austin Associates (basé à Washington avec un bureau régional à Rabat), en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI), vise à améliorer la visibilité des produits d’artisanat typiques de la région, à augmenter les volumes de vente des artisans locaux et leurs revenus et à valoriser le savoir-faire des artisans, des coopératives et des Groupements d’intérêt économique (GIE) de la région.

La plateforme Dakhla Market est un marketplace qui a pour ambition de devenir une référence en matière de commercialisation des produits de l’artisanat de la région de Dakhla-Oued Eddahab, au service de tous les artisans locaux, en leur permettant de commercialiser leurs produits en ligne grâce à la fiabilité des technologies du e-commerce. Cette vitrine digitale offre une panoplie d’avantages, permettant à chaque artisan d’accéder à une gamme plus large de clientèle nationale et internationale, de créer une E-boutique personnalisée et de mettre en place une formation initiale pour qu’ils puissent créer leurs propres comptes et ajouter les produits sur la plateforme.