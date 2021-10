Arts martiaux : Les Marocains brillent à Limassol

L’or a été décroché, dans l’épreuve du kumité, par Douae El Mechout (cadettes/moins 54 kg) et Ouadie Sassioui (juniors/moins 68 kg).

L’argent est revenu à Othmane Chetoui (kumité) dans la catégorie des cadets (+70 kg).

Quant aux cinq médailles de bronze, elles ont été obtenues par Samir Sadini (moins 52 kg) et Wail Soultani (moins 57 kg) chez les cadets et Aya Ouahra (+ 59 kg) dans la catégorie juniors, outre la sélection nationale cadets et juniors (filles) par équipes (kumité).

A l’issue de la 1ère journée, le Maroc occupe la 4è position, tandis que l’Egypte caracole en tête du classement avec un total de 49 médailles (18 or, 11 argent et 20 bronze), devant la Grèce qui totalise 16 médailles (2 or, 5 argent et 9 bronze) et Chypre qui comptabilise 15 breloques (2 or, 2 argent et 11 bronze).

Les couleurs nationales sont défendues dans ces joutes par un contingent de 25 karatékas (garçons et filles) dans les catégories seniors, juniors et cadets et qui concourent dans les épreuves de kumité et kata.