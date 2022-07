ASEA : L’ONEE reste membre du Comité de Direction

A cette occasion, le Maroc à travers l’ONEE a été reconduit, pour la deuxième fois consécutive, membre du Bureau du Comité de Direction, pour un nouveau mandat (2022-2025), et ce, en reconnaissance de son expertise dans le secteur électrique et ses réalisations en Afrique.

A.El Hafidi a également participé le 17 juillet au 20ème Congrès de l’ASEA tenu au Centre de Conférences Abdou Diouf. Le DG de l’ONEE qui a modéré la table inaugurale de haut niveau, a saisi l’occasion pour présenter les derniers développements du modèle électrique marocain en mettant l’action sur les mutations profondes qui ont marqué le secteur à travers l’introduction massive des ENR dans le mix électrique, la réduction de l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles tout en répondant aux objectifs de protection de l’environnement.

Disposant d’un potentiel éolien et solaire important, d’un facteur de charge élevé surtout au sud du Maroc et en introduisant des technologies innovantes, le Maroc a pu atteindre un cout de production très compétitif permettant ainsi de mettre à la disposition de l’économie nationale une énergie verte à un prix abordable.

Le Congrès de l’ASEA qui coïncide avec son cinquantième anniversaire est considéré comme l’un des plus importants évènements en Afrique regroupant plus de 100 sociétés, des experts et des bailleurs de fonds et plus de 1 000 participants. Lors de ce Congrès, la Présidence rotative de l’ASEA a été confié à Senelec – Sénégal.

L’Association des Sociétés d’Electricités d’Afrique est une association Internationale Non gouvernementale à but non lucratif constituée en 1970 pour une durée illimitée par les organismes, établissements et entreprises ou groupements professionnels de l’Industrie de l’Energie en Afrique. L’Association compte, à fin 2021, cinquante-six (57) membres actifs, 25 membres affiliés, des membres associés et des membres observateurs.