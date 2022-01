ASMEX : Le programme « Gestionnaire Import-export confirmé » reconduit

Organisé en partenariat avec Acte International, ce programme a bénéficié pendant les éditions précédentes à une cinquantaine d’exportateurs marocains dans les secteurs de l’agroalimentaire, l’aéronautique, l’énergie, la chimie-parachimie, la pharmaceutique, l’automobile, le transport et logistique, indique l’ASMEX dans un communiqué.

La session 2022 est prévue du 31 janvier au 9 mai et comportera 11 modules opérationnels et techniques, soit 98 heures de formation, une approche opérationnelle axée sur des cas pratiques et des mises en situation, des contrôles de connaissances et évaluations en début et fin de chaque module, ainsi qu’une remise de certificat de compétence émis par Acte International et ASMEX, fait savoir l’Association.

Les modules prévus pour cette formation sont “Incoterms® 2020 en pratique”, “Les moyens de paiement à l’international”, “Les techniques du classement douanier”, “Les règles de détermination de l’origine”, “La valeur et la fiscalité douanière”, “Les circuits de dédouanement à l’importation et à l’exportation” et “Organiser et gérer un transport international”. Il s’agit également des modules “Les Régimes économiques en Douane (RED)”, “Importer / exporter en Zone d’Accélération Industrielle (ZAI”, “Obtenir la certification Opérateur économique Agréé (OEA)” et “Les opérations de commerce triangulaire (Cross Trade)”.