Assad nomme un nouveau chef de gouvernement dans un climat tendu 

Aucune raison n’a été donnée par les médias d’État syrien pour expliquer cette décision qui survient alors que le pays endure une crise économique d’ampleur caractérisée par une dépréciation de la monnaie et par la guerre à laquelle se livre l’armée d’occupation US en squattant les zones pétrolifères syriennes, avec le soutien des Kurdes, et en incendiant les récoltes céréalières. La chute rapide de la valeur de la livre syrienne au cours des dernières semaines affecte aussi les classes moyennes qui assistent à l’envolée de la valeur des produits de base.

H. Arnous n’est pas un inconnu puisqu’il était ministre de l’Eau depuis novembre 2018 et avait occupé, auparavant, le poste de ministre des travaux publics et du logement. H. Arnous, comme l’annonce le communiqué lapidaire de la présidence syrienne, est appelé à remplir les fonctions de Premier ministre tout en gardant son poste actuel de ministre de l’eau.

Pour l’heure, il faut dire que la banque centrale syrienne n’a pas inondé le marché en dollars pour éviter que la spéculation ne reprenne de plus belle sur la livre syrienne. Mais que décidera le nouveau patron de l’Exécutif syrien face à une économie au bord de l’asphyxie et devant le tour de vis des sanctions promises par Washington ?

La situation se complique au fil des mois en Syrie et aucune sortie de crise ne semble convaincante en dehors de la récupération par l’État de sa souveraineté sur toutes les parcelles du pays. Les jours à venir apporteront certainement leur lot de révélations. Surtout que la Turquie qui a renforcé sa présence à Idlib n’a toujours pas honoré ses engagements, dont l’ouverture au trafic, de la route M4, de nature à oxygéner l’économie de la Syrie.

D’ores et déjà, avec la multiplication des tentatives d’incursion de divers groupes de combattants soutenus par la Turquie que ce soit du coté d’Idlib ou de Hama, on se rend vite à l’évidence que l’heure n’est plus aux arrangements diplomatiques dans lesquels la Russie est pleinement impliquée. L’heure de la libération d’Idlib a-t-elle sonné pour autant ? Et bien au-delà de cette partie Nord de la Syrie qui amalgame tous les groupes terroristes, qu’elle serait la solution pour l’Est syrien, là où l’armée américaine porte main forte aux autonomistes kurdes qui ont de plus en plus de mal à contenir le vent d’insurrection populaire ?

Pour Damas, le temps de «trancher dans le vif» semble se rapprocher plus qu’il n’y paraitrait. Une confrontation avec Ankara semble de plus en plus inévitable à l’heure où le régime de Recep Tayyip Erdogan considère que le sort de la Province d’Idlib relève de sa compétence puisqu’il est question de «sécurité nationale turque» à sauvegarder. La Russie se joindra-t-elle aux arguments développés par les autres alliés de Damas, les Iraniens et le Hezbollah en l’occurrence, en vue de vider une bonne fois pour toute l’accès d’Idlib ?

Quoi qu’il en soit, nombre d’analystes jugent qu’une victoire de plus à l’actif de Damas ne saurait que hâter le processus de règlement de l’Est syrien avec le départ, forcé ou non, des forces américaines bunkérisées dans la région. Sans couverture US, nul besoin de souligner que l’autonomie du Rojava n’a point d’avenir.