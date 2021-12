Assassinat de J. Khashoggi : Un Saoudien interpellé à l’aéroport de Roissy

D’après une information rapportée par RTL et confirmée par France Info, un homme suspecté d’être l’un des membres présumés du commando qui a assassiné le journaliste saoudien J. Khashoggi a été arrêté le 7 décembre à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L’homme qui serait âgé de 33 ans se dénommerait Khaled Aedh Al-Otaibi. Il serait un ancien membre de la Garde royale d’Arabie Saoudite et a été interpellé par la police aux frontières française alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Riyad.

Recherché par Interpol, Khaled Aedh Al-Otaibi est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la Turquie. Selon France Info, citant une source proche de l’enquête, le ressortissant saoudien aurait montré son véritable passeport pour pouvoir embarquer ce qui aurait conduit à son arrestation. Il a été placé en rétention judiciaire en attendant de savoir si le parquet général décide ou non de son extradition.

Le journaliste saoudien J. Khashoggi, avait été sauvagement assassiné en Turquie en 2018 par un commando dépêché par Riyad. Depuis, ses proches et des ONG continuent de demander justice.

Après avoir nié l’assassinat, Riyad avait fini par admettre qu’il avait été commis par des agents saoudiens ayant agi seuls. A l’issue d’un procès en Arabie saoudite, cinq Saoudiens ont été condamnés à mort et trois condamnés à des peines de prison, des peines capitales qui ont depuis été commuées.