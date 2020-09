Assaut contre l’un des postes «turcs» à Idlib

Un des postes d’observation de l’armée turque dans le nord-ouest syrien, sous contrôle turc et de plusieurs factions de Djihadistes, a été pris d’assaut, a annoncé le ministère turc de la Défense le 16 septembre.

«Dans la zone de désescalade d’Idlib, plusieurs groupes d’individus se sont approchés de nos postes d’observation 3, 4,5,6,7,8 et 9. Ils ressemblaient à des civils. Notre poste numéro 7 a été la cible d’une attaque. Par la suite, ils se sont dispersés après que nous avons pris des mesures», a constaté le département militaire sur Twitter.

Selon le ministère, les groupes «étaient coordonnés» par le gouvernement syrien. Les images prises par un correspondant de Sputnik sur place montraient des dizaines de personnes se sont rassemblées devant la porte d’entrée du poste, arborant des drapeaux syriens et palestiniens. Certains brandissaient des portraits de Bachar el-Assad, d’autres ont escaladé le bâtiment.

Idlib abrite 12 postes de surveillance des forces armées turques. Les arrangements entre les Présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont permis aux militaires russes et turcs de mener des patrouilles conjointes dans le gouvernorat, toujours contrôlé, dans sa majorité, par des groupes armés radicaux.

Ankara dénoncé par l’ONU

A signaler que dans un nouveau rapport couvrant les six premiers mois de 2020, la commission d’enquête de l’Onu sur la Syrie a dénoncé les exactions ciblant les populations kurdes qui résident dans les zones contrôlées par Ankara. Le président de la commission, Paulo Pinheiro, appelle la Turquie à agir sans pour autant l’accuser directement.

La commission d’enquête internationale indépendante de l’Onu qui a publié son 21e rapport évoque les exactions dans les régions kurdes qui se trouvent sous contrôle turc.

La commission souligne des «pillages systématiques» de la part de groupes radicaux soutenus par Ankara, des détentions arbitraires, le déplacement forcé de familles kurdes qui fuient «meurtres, menaces, racket, enlèvements, tortures et détentions».

D’après les enquêteurs, «les forces turques sont informées et présentes dans les installations contrôlées par l’ANS [Armée nationale syrienne, ndlr] où les mauvais traitements des détenus sont généralisés, y compris lors des sessions d’interrogatoires au cours desquelles des actes de tortures ont eu lieu».

En outre, à Afrine tout comme à Ras al-Aïn, «les femmes kurdes […] ont subi des actes d’intimidation par des membres de brigades de l’ANS, créant un climat généralisé de peur qui les confine dans leur foyer».

Lors d’un point presse, P. Pinheiro a appelé Ankara à prendre des mesures. «La Turquie doit agir afin de prévenir ces abus et assurer la protection des civils dans ces zones sous son contrôle», estime-t-il.

Ankara considère comme terroristes les Unités de protection du peuple (YPG) et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). En 2018, la Turquie a monté l’opération «Rameau d’olivier» contre les Kurdes des YPG du district syrien d’Afrine. Damas avait alors condamné cette intervention turque, notant que ce territoire faisait partie intégrante de la Syrie.

Le 9 octobre 2019, une autre offensive turque baptisée «Source de paix» a été menée dans le nord-est de la Syrie. D’après R.T. Erdogan, elle avait pour but de sécuriser la frontière sud de son pays, protéger l’intégrité territoriale du pays voisin et assurer le retour des réfugiés syriens. Après plusieurs rencontres séparées entre Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Donald Trump, deux accords ont été conclus avec Moscou et Washington pour organiser le retrait des YPG du nord-est de la Syrie.