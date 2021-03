Assaut meurtrier contre le Mozambique: Pourquoi les Chabab veulent faire main basse sur Cabo Delgado ?

Selon Omar Saranga, porte-parole des forces de défense et de sécurité mozambicaines, des centaines de personnes ont été secourues lors d’une opération de libération des habitants de la ville de Palma, aux mains des djihadistes depuis plusieurs jours, rapporte Reuters. Depuis le début de la prise de cette ville du nord-est du Mozambique, située à seulement quelques kilomètres du projet gazier du français Total, des «dizaines» de personnes ont été tuées, dont sept lors d’une tentative d’évasion, lorsqu’un convoi a été pris en embuscade par des djihadistes, précise le responsable.

«Les forces de défense et de sécurité ont enregistré la perte de sept personnes d’un groupe de citoyens qui ont quitté l’hôtel Amarula dans un convoi pris en embuscade par les terroristes», informe-t-il, cité par Reuters. La mission en question visant à évacuer près de 200 personnes piégées dans l’établissement a été déclenchée vendredi 26 mars, selon l’AFP.

Évoquant une situation «très confuse» en lien avec la prise de la ville, Martin Ewi, chercheur de l’Institut des études sécuritaires à Pretoria, a par ailleurs fait état à l’AFP de «plus de 100 personnes» portées disparues.

La ville de Palma, située dans la province de Cabo Delgado, dans le nord-est du Mozambique, et seulement à dix kilomètres du mégaprojet gazier piloté par le groupe français Total, est désormais aux mains des djihadistes qui l’attaquaient depuis mercredi, annoncent des sources sécuritaires. « Les forces gouvernementales se sont retirées de Palma » la nuit dernière, a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP) l’une de ces sources samedi 27 mars. « Palma est tenue par les assaillants », a ajouté une autre source qui a requis l’anonymat.

Mercredi après-midi, ces groupes djihadistes ont lancé une attaque d’envergure contre la ville, simultanément sur trois fronts, le jour même où le géant français annonçait la reprise des travaux du site d’exploitation gazière, censé être opérationnel en 2024. Selon plusieurs experts, vu l’ampleur de l’attaque et sa préparation minutieuse, il semble peu probable qu’elle soit liée à l’annonce de Total.

Le groupe énergétique français, qui « ne déplore pas de victime » sur le site d’Afungi, a pris la décision de « réduire au strict minimum le personnel » du site pour des raisons de sécurité. « La remobilisation du projet qui était envisagée en début de semaine est bien sûr suspendue », a ajouté Total dans un communiqué samedi soir. Total est le principal investisseur du projet, avec une participation de 26,5 %. Six autres groupes internationaux sont impliqués dans ce projet, dont l’italien Eni et l’américain ExxonMobil.

« Presque toute la ville a été détruite. Beaucoup de gens sont morts », assurait un travailleur par téléphone, vendredi, après avoir été évacué. Il n’a toutefois pas donné de détails sur les victimes et sur leur nationalité. Plusieurs personnes ont été tuées, affirme l’organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights Watch, citant des témoins qui ont « vu des corps dans les rues ». Parmi eux, au moins un Sud-Africain, a confirmé Pretoria.

L’attaque surprise mercredi a fait fuir des centaines de gens terrifiés vers la forêt environnante, tandis que des travailleurs liés à la construction du complexe gazier, parmi lesquels des étrangers, se réfugiaient à l’intérieur du site voisin mais aussi dans un hôtel de Palma.

Quelque 180 personnes y ont passé plus de quarante-huit heures infernales, sans savoir si elles seraient secourus, dans le boucan des hélicoptères survolant la zone. Vendredi, en fin de journée, elles ont enfin été évacuées mais plusieurs ont ensuite été tuées dans une embuscade. Au moins sept selon la presse locale, un bilan impossible à confirmer dans l’immédiat. Les circonstances de cette évacuation restent confuses. Et la communication par téléphone portable particulièrement aléatoire dans la zone. Un premier groupe de 80 personnes a quitté l’hôtel Amarula à bord de 17 camions de l’armée, selon une source sécuritaire qui participe aux opérations. Mais « le convoi a été attaqué peu après avoir quitté l’hôtel. Plusieurs personnes ont été tuées, la plupart ont réussi à s’échapper », a affirmé cette source.

La ville de Palma, située face à l’océan Indien, est à plus de 1 800 km au nord-est de Maputo dans la province riche en gaz de Cabo Delgado, où les autorités sont confrontées à une violente insurrection depuis 2017. Des djihadistes armés, connus sous le nom de Chabab et qui ont fait allégeance à l’organisation Etat islamique en 2019, y mènent des attaques sanglantes depuis plus de trois ans. Elles avaient faibli ces derniers mois, une accalmie imputée à la riposte militaire.

Le conflit a fait au moins 2 600 morts, dont plus d’une moitié de civils, selon l’ONG Acled, et il a forcé plus de 670 000 personnes à quitter leur foyer, selon les Nations unies.

Aux yeux des Américains, « Daech-Mozambique, également connu sous le nom d’Ansar al-Sunna, aurait prêté allégeance à Daech dès avril 2018 et a été reconnu par le noyau de Daech en tant qu’affilié en août 2019 ». Depuis octobre 2017, ce groupe, connu localement sous le nom de Chabab (« les jeunes » en arabe), « aurait tué près de 1 200 civils », rappelle-t-il. « Vous avez quelque chose comme 2 000 victimes civiles et jusqu’à 670 000 déplacés internes » dans la région de Cabo Delgado (nord-est), frontalière de la Tanzanie, selon les experts US.