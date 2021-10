Assemblées annuelles du GBM et du FMI : Le Maroc appelle à la solidarité

Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, et Faouzia Zaaboul, directrice du Trésor et des finances extérieures, ont participé vendredi à la 104e réunion du Comité de développement conjoint des deux institutions.

N. Fettah Alaoui, en sa qualité de présidente du groupe de pays constitué du Maroc, de l’Afghanistan, de l’Algérie, du Ghana, de l’Iran, du Pakistan et de la Tunisie, s’est exprimé sur la thématique «financement du GBM pour un développement vert, résilient et inclusif» et sur le «rôle du GBM dans la prévention, la préparation et la réponse aux crises futures», indique un communiqué.

La ministre a notamment demandé à la banque de renforcer ses engagements vis-à-vis des défis économiques croissants auxquels font face les pays en développement, rappelant son rôle dans la prévention, la préparation et la réponse aux crises futures. En ce sens, elle a souligné le besoin de financement concessionnel et de développer une assistance technique et de services de conseils adaptés.

Pour conclure, la ministre a invité les pays membres du GBM, du FMI et la communauté financière internationale à participer aux assemblées annuelles de 2022 prévues à Marrakech.