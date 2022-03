Assurances : Hausse de 9,9% des primes émises en 2021

La branche « Vie » a enregistré une hausse de 12,5% à 22,9 Mrds DH et la branche « Non vie » a totalisé 27,3 Mrds DH en progression de 7,7%, a indiqué l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) dans ses statistiques annuelles relatives à l’exercice 2021.

Au niveau de la branche « Vie », les segments « Épargne-dirhams », « Décès » et « Épargne-support unités de compte » ont marqué respectivement des hausses de +12,2% à 18,02 Mrds DH, +10,2% à 3,21 Mrds DH et +20% à 1,7 Mrd DH. Dans la branche « Non vie », l’Autorité fait également état d’une hausse des primes de l’”Automobile” de +8,6% à 12,98 Mrds DH et des “Accidents corporels” avec une croissance de +8% à 4,77 Mrds DH.