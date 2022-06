Athlétisme/Championnats d’Afrique : Sur 15 Marocains, trois médaillés…

Ainsi, le Maroc termine à la 18e place au classement général des 35 pays participants. On est donc loin de la performance de 2018 lorsque les athlètes nationaux avaient ramené du Nigéria huit médailles (une en or, 3 en argent et 4 de bronze). Et encore plus loin de la meilleure performance marocaine lorsque, en 1984, la sélection nationale avait glané, à domicile, 7 médailles d’or, 3 d’argent et 8 de bronze.

Lors de ces championnats de 2022, c’est le Kenya qui a brillé avec 23 médailles dont 10 en or. L’Afrique du Sud a engrangé 36 médailles, dont 9 en or…