Athlétisme/Grand Prix Müller : O. Meslek pulvérise le record du 1500 m en salle

Cet exploit historique réalisé par le coureur d’origine marocaine a été souligné par le journal italien Il Corriere Della Sera. Arrivé sixième de la course, O. Meslek a enregistré à peine le temps minimal lui permettant de participer aux championnats mondiaux. Informé 24 heures plus tôt de la possibilité pour lui de prendre part à la course, le jeune sportif de 25 ans est venu de Loughborough où il suivait ses cours de génie mécanique. Il n’a pas eu le temps de s’équiper assez ou de récupérer ses chaussures de course et il lui a fallu donc emprunter des chaussures utilisées en demi-fond en salle.

Le média italien cite O. Meslek en signalant que c’est Keely Hodgkinson, athlète britannique médaillée d’argent aux derniers JO de Tokyo et participant au même Grand Prix Müller (800 mètres féminin), qui lui a prêté sa paire de pointes. À Birmingham, ces chaussures ont d’ailleurs permis à la jeune coureuse de battre le record mondial dans sa discipline. Après son exploit, O. Meslek a exprimé ses vifs remerciements à K. Hodgkinson.

Le coureur a raconté que lors d’une précédente course du 3 000 mètres à Metz (France), où il a excellé il y a une semaine, ses chaussures à lui ont été volées. «J’ai acheté une autre paire que j’avais expédiée à Leeds où j’habite avec mes parents. Ne sachant pas que j’allais concourir à Birmingham, je ne les avais pas avec moi à l’Université. Mes parents me les ont rapportés, mais j’ai finalement utilisé celles de Keely, qui m’ont porté chance», a-t-il raconté.

O. Meslek est né à Vicence, où il a vécu jusqu’à l’âge de trois ans. Il a rejoint sa famille au Maroc, avant de déménager en Angleterre où il a grandi. Il y a quelques années, il a demandé rejoindre le club de sa ville natale, l’Atletica Vicentina, où il évolue actuellement.