Athlétisme: Le Tribunal helvète déboute Caster Semenya…

Rappelant que sa compétence était de savoir si le TAS avait violé dans cette affaire les principes fondamentaux de l’ordre public, le tribunal fédéral suisse a souligné dans un communiqué de presse que ce n’était pas le cas dans cette affaire. Pour lui, le TAS a examiné le cas de manière complète et en consultant de nombreux experts qui se sont prononcés de façon unanime.

Ceux-ci ont estimé que « les femmes affectées d’une variation du gène 46 XY DSD possédaient un taux de testostérone comparable à celui des hommes qui leur donnait un « avantage insurmontable » sur leurs concurrentes.

« En se basant sur ces éléments, la décision du TAS ne peut être contestée », estime la juridiction helvète. ‘’L’équité dans le sport est un point majeur et forme un des principes fondamentaux de la compétition sportive. » Et d’ajouter que « le TAS a pris en compte dans sa décision les intérêts des femmes concourant dans la catégorie féminine. »

« La décision (du TAS) ne vise pas à mettre en question le sexe féminin des athlètes impliquées. »

Si le TAS reconnaît que les démarches visant à contrôler le niveau de testostérone d’une athlète représentent « une interférence considérable dans son intégrité physique », le tribunal fédéral suisse estime que « ce droit n’est pas affecté dans ses principes essentiels » ; « les examens étant effectués par des médecins qualifiés et jamais contre la volonté des athlètes ».

« La décision du TAS est aussi compatible avec la garantie de la dignité humaine,’’ conclut le tribunal fédéral suisse. « Les athlètes impliquées sont libres de refuser le traitement pour faire baisser leur niveau de testostérone. La décision ne vise pas à mettre en question le sexe féminin des athlètes impliquées. »

Caster Semenya n’a pas hésité d’un cran à réagir. « Je suis très déçue par cette décision, mais je refuse de laisser World Athletics, la fédération internationale, me droguer ou m’empêcher d’être qui je suis, a déclaré Semenya. Exclure des athlètes féminines ou mettre en danger notre santé seulement en raison de nos capacités naturelles montre que World Athletics est du mauvais côté de l’Histoire. Je continuerai le combat pour les droits des athlètes femmes, sur la piste et en dehors de la piste jusqu’à ce que nous soyons libres de courir comme nous sommes nées. Je sais ce qui est juste et je ferai tout ce que je peux pour protéger les droits de l’homme et les jeunes femmes partout dans le monde. »