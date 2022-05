Athlétisme/Meeting international Mohammed VI: Des « diamants » en piste

Au MIM6, pas moins de 160 athlètes issus de 33 pays seront présents à Rabat, dont le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali, médaillé d’or du 3 000m steeple aux JO de Tokyo, le Kényan Emmanuel Korir, champion olympique du 800m et vainqueur de la ligue de Diamant en 2021 ou encore la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, triple championne olympique sur 100m, 200m et relais 4x100m. Cette édition est marquée par la participation, également, de l’Américaine Sandi Morris, championne du monde du saut à la perche à Belgrade et deux fois vice-championne du monde à Doha (2019) et à Londres (2017), en plus de l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, championne du monde indoor à Belgrade au saut en hauteur.

Le Maroc sera représenté par Abdelaati El Guess, qui s’est qualifié pour les demi-finales du 800m des JO de Tokyo, Abdellatif Sadiqui, qui a échoué à atteindre la finale du 1 500m des mêmes JO, en plus de Hafid Rizki, Meryem Azrour et Sakina Haji sur le 1 500m.

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour la présentation de cette 13e édition, Abdellah Boukraa, directeur technique national, a affirmé que le meeting est une occasion importante pour préparer les athlètes nationaux aux prochains Championnats du monde. La Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA) parie sur la réussite de ce meeting sur les plans technique et organisationnel, d’autant plus qu’il a été annulé pendant deux ans à cause du covid-19, a-t-il ajouté.

De son côté, Olivier Gloor, nouveau directeur du meeting, a fait savoir que cette édition a su attirer les stars mondiales d’athlétisme. Le Suisse a précisé que le meeting constitue une étape préparatoire pour les prochains championnats du monde aux États-Unis.