Athlétisme/MIM6 : S. El Bakkali performe

S. El Bakkali, qui a remporté également l’étape de Doha, s’est imposé en 7min 58sec 28/100è, pulvérisant l’ancienne MPM réalisée par l’Ethiopien Lamecha Girma, mardi dernier à Ostrava (7:58.68). L’athlète marocain a fait d’une pierre deux coups, en battant également le record du meeting, qui appartenait au Kenyan Conseslus Kipruto (8:02.77). Ce chrono résistait depuis le 22 mai 2016. Lamecha a pris la 2è place avec 7:59.24, devant son compatriote Hailemariyam Tegegn (8:06.29).

«Cette victoire est d’autant plus particulière avec la meilleure performance mondiale de l’année que j’ai réalisée au Maroc et devant le public marocain», a- déclaré le champion à la presse. Revenant sur sa course, il a indiqué que « l’Ethiopien Lamecha Girma m’avait donné du fil à retordre lors du meeting de Doha. Mais aujourd’hui j’ai réussi à remporter la course avec une avance confortable». S. El Bakkali a salué le fort soutien du public présent «qui a été une motivation de plus pour moi pour remporter la course».