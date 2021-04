Athlétisme: Une AGO de la FRMA pour liquider deux saisons sportives 

Si la bonne gouvernance est assurée par Abdessalem Ahizoune de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme beaucoup reste à faire pour les ligues régionales et les clubs dont la plupart demeure mal structurée. Et l’on ne s’attend pas lors de l’AG0 à un débat qui focalisera l’attention sur le stratégique car les dirigeants des ligues et des clubs préfèrent soulever des problèmes qui relèvent des politiques publiques locales et régionales et non de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme qui fait beaucoup de choses pour les clubs pour les tirer vers le haut et les aider à favoriser l’émergence des athlètes de haut niveau.