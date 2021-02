Atmosphère de guerre froide: L’USAFE à l’assaut de Kaliningrad

Des bombardiers stratégiques B-1B Lancer de l’US Air Force sont arrivés en Norvège, à la base d’Orland, dans le centre du pays, a annoncé, dans un communiqué, le Commandement de l’US Air Force en Europe et Afrique (USAFE-AFAFRICA). «Les avions B-1B de la 7e escadrille de bombardiers de l’US Air Force cantonnés à la base de Dyess, au Texas, sont arrivés à la base aérienne d’Orland, en Norvège, pour une longue mission de formation […]. C’est la première fois que des bombardiers américains opèrent depuis la Norvège», précise la même source. Selon le Commandement, les B-1B «participeront à des exercices de simulation et de vol à travers l’Europe».

Le général Jeffrey Harrigian, commandant de l’USAFE-AFAFRICA a déclaré à cette occasion attendre «avec impatience l’occasion de montrer notre capacité à mener des opérations à partir de ce nouvel emplacement et à accomplir une mission dans un nouvel environnement. Des exercices avec des alliés comme la Norvège nous permettent de perfectionner nos compétences en matière de dissuasion et de défense, ainsi que de renforcer la stabilité dans la région».

Le 9 février, la chaîne de télévision CNN a indiqué que le Pentagone déployait quatre de ses bombardiers B-1 Lancer en Norvège pour envoyer le « message clair à Moscou que l’armée US opèrera dans la région stratégiquement importante de l’Arctique». Selon CNN, le Pentagone compte remplir des missions le long de la frontière nord de la Russie et au-delà du cercle polaire arctique.

La Russie considère ces actions d’Oslo et de Washington comme une nouvelle étape d’intensification des activités militaires dans la région, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Le Commandement des forces des États-Unis en Europe avait pour la première fois

annoncé le déplacement de plus de 200 militaires de l’US Air Force et d’un escadron des bombardiers stratégiques B-1 Lancer en Norvège le 2 février.

En septembre, le site Defense One avait indiqué que les États-Unis devraient augmenter le nombre de leurs bombardiers stratégiques « pour vaincre la défense aérienne de Kaliningrad » lors d’un éventuel conflit avec la Russie et la Chine. Selon Defense One, l’utilisation massive de B-1 Lancer et de B-52 Stratofortress représenterait un gage de victoire.