Attaque contre l’Iran : Tel-Aviv budgétise déjà son aventure militaire

Ce budget est composé de trois milliards de shekels du budget précédent et de deux milliards supplémentaires du prochain budget qui doit être voté par le gouvernement en novembre.

Il comprend des fonds pour divers types d’avions, des drones de collecte de renseignements et des armements nécessaires pour une telle attaque, qui devrait cibler des sites nucléaires souterrains fortifiés, selon les informations de la chaîne de télévision israélienne.

Benny Gantz, ministre israélien de la guerre, a prétendu que son pays était prêt à s’engager militairement contre l’Iran si cela était nécessaire.

En face, l’Iran ne se laisse pas conter. « Haïfa et Tel-Aviv seront détruites au cas où Israël commettrait une bêtise contre l’Iran », a mis en garde le général Amir Hatami à l’adresse des dirigeants israéliens.

Les puissances mondiales s’efforcent de ramener la République islamique à la table des négociations à Vienne afin de relancer les pourparlers sur l’accord nucléaire de 2015. Ces derniers sont au point mort depuis juin, date à laquelle Ebrahim Raïssi a été élu Président.

En vertu de cet accord conclu à Vienne, Téhéran devait bénéficier de la levée d’une partie des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme nucléaire et d’une réduction de son programme nucléaire placé sous le contrôle de l’Onu.

Après le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord en 2018 et le rétablissement des sanctions, l’Iran a progressivement abandonné une part de ses engagements.

Dimanche 17 octobre, Behrouz Mohebbi Najmabadi, député du Parlement iranien, a annoncé via Twitter que « le gouvernement (iranien) entamera des pourparlers cette semaine sur la base de la loi de l’Action stratégique pour la levée des sanctions ».

Pour rappel, Tel-Aviv a engagé des exercices aériens conjoints avec plusieurs pays. L’objectif est de préparer l’armée israélienne à toutes sortes de conflits. Pour éviter d’être encerclé, Israël livrerait une guerre préventive contre l’Iran et ses alliés.

Ces manœuvres, les plus grandes jamais effectuées par l’armée de l’air israélienne, ont démarré le 17 octobre dernier. Baptisé Blue Flag (drapeau bleu), cet exercice d’entraînement se déroule sur la base aérienne d’Ovda, dans le sud d’Israël. Y participent l’US Air Force, la RAF britannique, la Luftwaffe allemande, et aussi des escadrilles venues d’Italie, de France, d’Inde et de Grèce.

D’une durée de douze jours, le déploiement de l’armada transnationale va surtout simuler des combats air-air et air-sol, des attaques de missiles sol-air et divers scénarios opérationnels en territoire ennemi, a indiqué l’armée israélienne.