Attaque djihadiste au Niger : Des morts parmi les civils et les mitaires

C’est le dernier poste de police et de contrôle douanier à la frontière sud avec le Burkina Faso qui a été attaqué, à 90 kilomètres de Niamey. Dans ce poste de la commune rurale de Makalondi, sont positionnés des policiers, des gendarmes et des douaniers. Vraisemblablement en nombre, les djihadistes venus à motos ont simultanément attaqué les deux positions : celle de la police et du pont bascule de la douane.

Un bilan provisoire fait état d’au moins sept morts : deux douaniers, un policier, un gendarme et trois civils, des aides douaniers, précise une source sécuritaire. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le pont de bascule et le poste de police ont été entièrement incendiés. Il en est de même pour plusieurs véhicules, dont celui de la police.

Sitôt l’alerte donnée, les forces spéciales de l’opération Saki 2 se sont mises en marche et selon des sources bien informées, les soldats du détachement de Torodi se sont lancés aux trousses des assaillants.

Depuis plusieurs mois, la frontière de Téra et Torodi était sous la menace djihadiste. Des écoles sont fermées et les axes routiers sont devenus dangereux pour les usagers.

Il y a deux jours, le gouverneur de la région de Tillabéri a décidé de la fermeture de plusieurs dizaines de stations-service. Toutes celles situées sur l’axe Makalondi, frontière du Burkina Faso, sont également fermées. L’objectif de l’État est d’assécher les motos des djihadistes qui se ravitaillent en carburant dans certaines stations-service en zone rurale.