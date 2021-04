Attaque israélienne contre l’Iran: B. Netanyahu « hors la loi », selon A. Yadlin

A. Yadlin a également suggéré que Netanyahu attisait les tensions avec l’Iran à des fins de politique intérieure, alors que le Premier ministre tente de former une coalition suite aux élections du mois dernier.

« Les opérations sensibles, avec une importance diplomatique et sécuritaire qui incluent un risque d’escalade, nécessitent l’approbation du gouvernement », a écrit A. Yadlin dans une série de tweets, cités par les médias israéliens. « Le gouvernement autorise le cabinet de sécurité de décider, et le cabinet autorise le Premier ministre et le ministre de la Défense », a-t-il précisé. « Tout ce processus n’a pas eu lieu et les décisions sont prises en excluant tous les organes de décision », a-t-il encore écrit.

Il a fait part de ses inquiétudes alors que le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, a ouvertement accusé lundi Israël d’avoir lancé une attaque contre le complexe nucléaire de Natanz, où s’est produite dimanche une panne de courant, qualifiée d’acte de « terrorisme » par Téhéran.

Le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei (Rabii) a pour sa part affirmé que l’Iran se réservait le droit de répondre sur leur sol aux auteurs et aux planificateurs de l’acte terroriste contre le réacteur nucléaire de Natanz.