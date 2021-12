Attaque meurtrière au mortier à Maiduguri : Un message au Président M. Buhari…

Cinq obus de mortiers ont touché la périphérie de Maiduguri, à deux kilomètres de l’aéroport civil et à moins d’un kilomètre de la base de l’armée de l’air nigériane. Une femme et ses trois enfants ont été tués. D’autres blessés ont été pris en charge par les secours.

Le groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) est soupçonné d’être derrière cette nouvelle attaque meurtrière, survenue un peu plus d’une heure avant l’arrivée du président M. Buhari sur place. Le chef de l’État nigérian était en visite officielle pour inaugurer une école et un viaduc urbain dans la capitale de l’État de Borno.

Ce nouvel incident sécuritaire survient aussi alors que le gouverneur local a ordonné la fermeture de tous les camps de déplacés de la ville d’ici à la fin de l’année. Une opération qui concerne environ 200 000 personnes, poussées à retourner dans leurs villages d’origine, près de douze ans après le début de l’insurrection djihadiste qui déchire la région.

Cette décision est très critiquée par les ONG, qui craignent pour la survie et la sécurité de ces personnes vulnérables.