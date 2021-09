Attaque meurtrière contre des camionneurs au Mali : Le chef de la diplomatie malienne reçoit H. Naciri

La diplomatie malienne indique que «le ministre a, au nom du Président de la transition, Chef de l’Etat, le colonel Assimi Goita et du gouvernement, vivement condamné l’attaque lâche et barbare perpétrée par des individus armés non identifiés», dans la commune de Didiéni, région de Kayes. Une attaque ayant occasionné des pertes en vies humaines dont deux ressortissants Marocains et des blessés, précise le communiqué émanant du ministère malien.

«En cette douloureuse circonstance, le ministre a exprimé, au nom du Président de la transition et du gouvernement, toute la compassion et la solidarité du Mali avec le Gouvernement et le peuple frère du Maroc. Il a présenté ses condoléances aux familles des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés», ajoute le communiqué.

A. Diop a également informé l’ambassadeur que «depuis l’attaque, les ministères en charge de la Sécurité, de la Défense et de la Santé ont tous pris des mesures appropriées, chacun dans son domaine»., faisant ainsi part de «l’engagement des autorités maliennes à tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables et les traduire devant la justice», conclut le communiqué.