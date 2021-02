Attaque mortelle contre une base US en Irak

Une base aérienne a été visée lundi 15 février par des roquettes dans le Kurdistan irakien, a annoncé l’AFP qui note que l’une d’elles a atteint un complexe militaire où sont stationnés des soldats de la coalition menée par les Américains. Reuters note pour sa part qu’il n’a pas encore été établi que la base, abritant des troupes américaines et située près de l’aéroport international d’Erbil, était la cible de l’attaque.

Le département local pour la lutte contre le terrorisme indique que deux roquettes sont tombées sur le territoire de l’aéroport et une autre en dehors. Le bilan de l’attaque parle d’un mort parmi les soustraitants de l’armée US et de quatre blessés dont un soldat US. Les USA ont réagi à cette attaque en annonçant des représailles, avec le gouvernement irakien, pour les punir.

L’infrastructure a été fermée, relate le site d’actualités irakien Baghdadtoday. La chaîne de télévision Al-Sumaria avait précédemment fait état de plusieurs explosions suite à la chute de trois roquettes près de l’aéroport d’Erbil. D’autres ont frappé un quartier d’habitation, faisant au moins deux blessés, a annoncé la chaîne de télévision Rudaw. Ceux-ci ont été hospitalisés, précise-t-elle. Au total, huit roquettes ont été tirées pendant cette attaque, a déclaré à Rudaw un responsable des organes de sécurité. Selon lui, l’attaque a été menée par les Hachd al-Chaabi (soit les «Unités de mobilisation populaire»), une coalition paramilitaire de milices irakiennes.