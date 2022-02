Attijariwafa Bank : Bénéfices en forte hausse et baisse du coût du risque

Sur le plan opérationnel, le PNB consolidé affiche une hausse de +2,2% à 24,4 Mrds DH (+3,2% à cours de change constants), suite à l’amélioration de +2,4% de la marge d’intérêt à 16,2 Mrds DH, de +8,8% de la marge sur commissions à 5,2 Mrds DH et de +17% du résultat sur opérations de marché à 3,5 Mrds DH. Pour sa part, le résultat des autres activités ressort déficitaire à -529 MDH (contre 271 MDH en 2020). Par pôle d’activité, la Banque Maroc, Europe et Zone Offshore contribue à hauteur de 50,7% au PNB consolidé du Groupe, contre 33,5% pour les Banques de Détail à l’International et 10,8% pour les Sociétés de Financement Spécialisées ; le reste provenant de l’Assurance et l’Immobilier.

Les charges générales d’exploitation s’allègent, elles, de -7,7% à 11,3 Mrds DH établissant le coefficient d’exploitation à 46,3% (-5 points), en raison de la non-récurrence de la contribution de la Banque au Fonds COVID-19 (1 148 MDH en brut). Dans ces conditions, le RBE progresse de +12,6% pour se fixer à 13,1 Mrds DH.

Pour sa part, le coût du risque s’améliore de -34% à 3 606,8 MDH par rapport au 31/12/2020, soit un taux du coût du risque de 1,1% (contre 1,7% en 2020). En revanche, les dotations nettes de reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance en social augmentent de +43% à 2 725 MDH. Il est à souligner que le taux de provisionnement relatif aux créances à la clientèle ressort en 2021 à 7,4%, contre 7,3% en 2020.

En social, les CES ressortent en hausse de +11,5% à 17,7 Mrds DH, soit un taux de contentieux de 8% (+0,7 points par rapport à fin 2020) tandis que les provisions qui s’y rapportent augmentent de +9,6% à 11,7 Mrds DH, établissant le taux de provisionnement à 66,2% (contre 67,4% à fin 2020).

Profitant de la baisse du coût du risque et de la non-récurrence de la contribution exceptionnelle au fonds spécial COVID-19, le RNPG affiche un bond de +70,5% à 5 144 MDH. Retraité du Don, le RNPG se serait amélioré de +39%. Par pôle d’activité, la Banque Maroc, Europe et Zone Offshore contribue à hauteur de 56,9% au RNPG du Groupe, contre 30,1% pour les Banques de Détail à l’International et 10,5% pour les Sociétés de Financement Spécialisées ; Le reste provenant de l’Assurance et l’Immobilier.