Attijariwafa Bank : Emission de deux emprunts pour 1 Mrd DH

Ces émissions obligataires interviennent suite à l’autorisation par l’AGO du 29 juin 2020, d’autoriser l’émission d’un emprunt obligataire pour un montant maximum de 10 Mrds DH, en une seule ou plusieurs fois et avec ou sans appel public à l’épargne, pendant une période de 4 ans (soit jusqu’au 29 juin 2024).

A travers ces opérations réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans la note d’information, le Groupe a pour objectifs de : Renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité d’Attijariwafa Bank, financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international, et anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.

Enfin et dans le cadre de la mise à jour de son document de référence, le Groupe a également annoncé poursuivre ses objectifs stratégiques avec un programme d’investissements prévu de 1 212 Mrd DH en 2021.