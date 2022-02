Attijariwafa Bank : Un troisième « Centre Entreprises » en Côte d’Ivoire

La cérémonie officielle d’inauguration de ce troisième Centre, située à Vridi dans la commune de Port Bouët, s’est déroulée en présence du ministre ivoirien de la Promotion des PME, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Felix Anoblé, du directeur général de la SIB, Mohamed El Ghazi, et bien d’autres personnalités du monde des affaires.

Les Centres Entreprises de la SIB réunissent dans un même espace l’ensemble des métiers prenant part au traitement des demandes de la clientèle entreprises afin d’offrir une réactivité accrue, une célérité plus grande, ainsi qu’un suivi plus efficace. Ces Centres, qui étaient motivés par la volonté de la banque d’offrir aux entreprises une nouvelle proposition de valeur, plus adaptée à l’accompagnement de leur croissance, représentent aussi un point de prise en charge décentralisé des besoins des clients et prospects relatifs aux métiers spécialisés de la banque (leasing, gestion de cash, confirming, activités de marché,…).

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration, F. Anoblé a salué hautement l’ouverture de ce troisième Centre dédié au développement de l’entreprise et des PME en particulier, mettant en avant les efforts déployés par la SIB et par l’écosystème bancaire pour accompagner la politique du gouvernement pour la promotion et le financement des PME en Côte d’Ivoire. ’’Ce Centre, situé au cœur de l’activité portuaire, ne peut être qu’encouragé’’ d’autant plus qu’il accompagne l’économie ivoirienne et qu’il intervient au moment où le gouvernement ivoirien vient de lancer le guichet unique de l’entreprise.

De son côté, le directeur général de la SIB a noté que les entreprises sont le moteur du développement d’un pays, c’est pourquoi, dès sa création, la SIB a mis un point d’honneur à soutenir l’essor des entreprises locales et à contribuer au financement des secteurs stratégiques, entre autres, l’agriculture, l’immobilier, l’énergie, l’industrie et les services. ’’Au service du développement de la Côte d’Ivoire et du bonheur de ses populations depuis bientôt 60 ans via l’accompagnement de grands projets emblématiques, nous avons rejoint en 2009 le premier groupe bancaire panafricain Attijariwafa bank sous l’impulsion de son PDG Mohamed El Kettani’’, a-t-il souligné. Et de poursuivre que toujours en lien avec le tissu local, la SIB a mis en œuvre depuis plusieurs années des solutions innovantes voire exclusives, citant dans ce sens le leasing, proposé depuis 2013, le confirming, et le Club Afrique Développement, exclusivité du groupe Attijariwafa bank, qui est un catalyseur d’échanges commerciaux et une plateforme de mise en relation entre investisseurs.

Rappelant que la SIB a obtenu ces dernières années de nombreuses distinctions, M. El Ghazi a mis en exergue le lancement en 2019 d’un Plan stratégique de développement ambitieux dénommé ’’Impact 2023’’, dont l’un des axes majeurs consiste à aller vers les clients de la Banque dans une démarche de proximité, faisant savoir que le Centre Entreprises de Vridi est le troisième du genre.