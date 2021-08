Attijariwafabank : L’ouverture de compte 100% en ligne pour les MRE désormais possible

Pour ouvrir un compte, le client n’a pas besoin de se déplacer en agence. Il lui suffit de télécharger l’application Attijarimobile et suivre les différentes étapes du parcours d’ouverture de compte. En cas de difficultés, il pourra contacter le service client au + 212 5 22 58 88 59.

Une expérience bancaire simple et sécurisée qui consiste à créer son espace personnel, valider son identité avec un selfie, personnaliser son compte, choisir l’offre qui correspond à ses besoins et signer les documents en ligne.

Par ailleurs, le client a le choix entre trois formules packagées qui regroupent l’essentiel des services bancaires destinés à répondre aux besoins de différents profils. Pour marquer ce lancement, Attijariwafabank offre aux Marocains résidant à l’étranger la gratuité des six premiers mois à l’un des e-packs. Attijariwafabank reste à l’écoute des attentes de sa clientèle et réaffirme son ambition d’être la banque de référence en termes de satisfaction clients.