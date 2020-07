Au creux de la vague, le Liban entre «neutralité» et «dissociation»

Le Président libanais, le Général Michel Aoun, a indiqué que le Liban se défendra même s’il est un pays neutre. “Le Liban n’est pas en position d’attaquer quiconque ou de soutenir des disputes et des guerres mais nous sommes obligés de nous défendre qu’on soit neutre ou pas”, indiquait le chef de l’état ce jeudi devant une délégation de religieux musulmans.

Cette neutralité ne signifie pas que l’état cesse de défendre ses droits à se défendre.

Ces propos ont été tenus après que le Patriarche Maronite ait appelé, il y a quelques jours de cela, à la mise en place d’une neutralité positive pour le Liban.

Abordant la question des propos du Patriarche Béchara Boutros Rahi qui avait appelé à la neutralité pour le Liban, Saad Hariri, ancien chef du gouvernement, estime que le Hezbollah n’avait pas respecté la politique de dissociation. Nous devons nous dissocier de tous les problèmes de la région. C’est ce que vous appelez la neutralité. Que personne surenchérisse sur nous concernant la question du conflit avec Israël.

L’ancien premier ministre, a salué la visite effectuée par le directeur de la Sûreté Générale, le Général Abbas Ibrahim, au Qatar et au Koweït et a démenti les accusations de son successeur Hassan Diab. Le Général Abbas Ibrahim avait été mandaté par le Président Aoun de contacter divers pays arabes en vue de faciliter l’obtention d’une aide économique. Pour rappel, H. Diab a accusé l’opposition, à l’issue d’un conseil des ministres, d’avoir contacté les pays arabes afin de bloquer toute aide économique au Liban.



S. Hariri a ainsi regretté les propos du Premier ministre. S’exprimant depuis sa résidence dite du Centre, l’ancien Premier ministre a appelé le gouvernement libanais à appliquer les réformes nécessaires pour le déblocage de l’aide économique internationale au Liban.

La controverse concernant le principe de neutralité a pris de l’ampleur ce weekend après les propos du patriarche Béchara Boutros Rahi et la réponse du président du conseil supérieur chiite, Abdul Amir Qabalan. Le Président du Haut Conseil Supérieur Chiite Abdul Amir Qabalan a répondu dimanche au patriarche dans un discours marquant le 14ème anniversaire du conflit israélo-libanais de 2006. Il s’agirait, selon le dignitaire chiite d’une pétition “idiote et petite” visant à sympathiser avec les traîtres et les collaborateurs avec des slogans ayant pour objectifs de tordre l’image de la résistance après son triomphe contre l’ennemi sioniste.

L’objectif de ces proposition est d’inciter au conflit avec un ennemi tyrannique qui occupe toujours une partie du territoire libanais et qui viole constamment la souveraineté libanaise pour voler “les eaux et les ressources d’hydrocarbures”. Il ne faut pas “ perdre le nord” face aux intérêts nationaux et éthiques du Liban alors que des pressions internationales et régionales visent à le déchirer, estime le cheikh qui a dénoncé l’état de siège économique et les sanctions visant le pays du Cèdre. “Ils interfèrent avec les affaires internes et incitent des composantes de la nation les unes contre les autres, pour appeler au fédéralisme, pour blâmer la résistance face à la crise sociale et économique et proposent la neutralité comme moyen de sortie des crises actuelles”.



Gébran Bassil, dirigeant du Courant Patriotique Libre, a estimé dimanche que le Liban doit adopter le principe de neutralité pour maintenir l’unité du Liban. Ce principe de neutralité aidera le Liban à maintenir son unité et à le défendre face aux attaques israéliennes, indique-t-il à l’issue d’une entrevue avec le patriarche maronite à Dimane.